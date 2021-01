Stelling: Ban Trump op social media te laat

De aanval van Trump-aanhangers op het Capitool deze week schokte de wereld. De Facebook- en Instagrampagina's van de president zijn uit de lucht gehaald. Sommige commentatoren vinden dat social media de aanval mede mogelijk hebben gemaakt door jarenlang niet op te treden tegen de opruiende taal en onwaarheden van de president. Is het een goede ontwikkeling om de president te blokken op social media of is dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting?

