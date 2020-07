Negen uur vliegen in coronatijd is gewoon afzien

Vliegen doe ik als reisverslaggever normaal veel. En vaak met heel veel plezier, vooral als ik niet te krap hoef te zitten. Maar hoe zit dat in coronatijd? Er zijn twijfels over de gezondheid in volle vliegtuigen, maar ik heb me door deskundigen laten overtuigen dat dit werkelijk een acceptabel risico is. Mits iedereen zich aan de regels houdt, zoals dat benauwde mondkapje, en als mijn medepassagiers (hoop ik oprecht) niet ziek aan de trip beginnen.