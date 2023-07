De ellende begint pas in Israël

Wat gebeurt er in Israël? De media zeggen dat het gaat om het recht van het Hooggerechtshof om een besluit of wet redelijk of onredelijk te verklaren. Dat klopt. Maar er is meer aan de hand. Wat daaronder ligt, is de clash tussen de hoogopgeleide linkse minderheid, aangevuld met uitgesproken Bibi-haters, met de veel zwakker georganiseerde conservatieve meerderheid van praktisch-opgeleiden, middenstanders, traditionalisten en supergelovigen. In Israël steunen de meeste media de progressieve kant, en zijn dus anti-hervorming. Hun standpunten echoën door de internationale media, dus ook door de Nederlandse. Er zijn serieuze voorstanders van de hervormingen, zoals de seculiere schrijver Gadi Taub (die ik kortgeleden sprak), maar zij blijven bij ons onbekend.