Opbrengst wind, zon en biomassa: bijna niets en... de helft duurder

Er bestaat een Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), die volgens de eigen website bedrijven bundelt voor een volledig hernieuwbare energievoorziening. Kernenenergie vertegenwoordigen ze niet, maar wel biomassa, wat zeker niet klimaatneutraal is, terwijl kernenergie dat wel is. Dus een vereniging voor zon, wind en biomassa (en als je naar de hoeveelheden geproduceerde energie kijkt vooral een vereniging voor biomassa). Daar is paniek uitgebroken.