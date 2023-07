’Moedige Frans’

Hij heeft, ook internationaal, een goede reputatie opgebouwd en vindt het nu tijd een gooi naar het Torentje te doen. Dat je daar niet zomaar komt heeft de tijd wel geleerd. Je moet, en dat ligt voor de hand, als lijsttrekker het grootste deel van de kiezers op je hand zien te krijgen.. Dat valt sowieso niet mee in een versnipperd kiezersveld. Maar, als het je is gelukt de grootste partij te worden, staat het premierschap voor de deur met een breed scala aan uitdagingen. Want een goede premier is politiek door de wol geverfd, heeft een natuurlijk overwicht, moet een enorm incasseringsvermogen hebben en nationaal en internationaal zijn mannetje staan. Bij zijn overstap naar de Nederlandse politiek heeft Timmermans zich dat ongetwijfeld gerealiseerd. De kiezers zullen nu moeten tonen of ze zijn stap waarderen.

Cees Visser, Nieuwerkerk aan den IJssel