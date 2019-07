Zo zal het gaan in de toekomst. Dan gaan we een dagje naar het zwembad met het hele gezin en nemen we mee: een koelbox met snacks en drankjes, badhanddoeken, zwembrillen, zonnebrand, een steekwerend vest, deodorant – niet voor onder de oksels maar voor in de ogen – en hardloopschoenen, want op badslippers kun je niet snel genoeg vluchten.