’Defend-groepen aanpakken’

Onder deze oproerkraaiers zaten lieden die deel uitmaken van de zogenaamde Defend-groepen. Een nieuw fenomeen in opkomst. Het zijn kort gezegd aso’s die zich nu ook al verenigd hebben om overal waar dat zo uitkomt te protesteren tegen het coronabeleid en overheidsoptreden. En dat dan met het nodige geweld. En alleen maar puur voor de kick. Bepaald geen reclame voor ons land dus. Zonder deze Defend-groepen hebben we in ons land al genoeg schorem rondlopen. Dus voor de politie een taak om bovenop deze groepering te zitten, voordat het van kwaad tot erger komt.

Jan Muijs, Tilburg