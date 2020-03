’Timmermansdroom’

Frans heeft zichzelf gepromoveerd tot redder van de mensheid. Daartoe is volgens Frans alleen al in Europa de komende tien jaar duizend miljard euro nodig. Voorlopig heeft de wereldeconomie grote problemen vanwege het coronavirus, maar daar heeft Frans geen boodschap aan.

Ook extreem vervuilende bruinkoolproducenten als Polen komen in Frans z’n dromen niet voor. En dan hebben we het nog niet over de miljarden die we reeds investeren in vervuilende biomassacentrales.

Frans jongen, droom rustig verder. Maar graag in je eigen bed en niet in het Europarlement op kosten van de belastingbetaler.

Henk Mulder, Zwolle