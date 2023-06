’Zie eerst bestaande slavernij onder ogen’

Waarom aandacht voor een herdenkingsdag en vrije dag voor het slavernijverleden? Ik zie het als het zoveelste bewijs om te willen deugen en de huidige, nog steeds bestaande, slavernij niet te willen zien.

Wie maakt zich druk om een miljoen Oeigoeren in Chinese concentratiekampen? Daar moet je toch niet aan denken wanneer je hier in je gesubsidieerde Chinese elektrische auto rijdt.

Wie maakt zich druk over de kindslaven in Congo in de kobaltmijnen? Daar moet je toch niet aan denken wanneer je je accu van je elektrische auto weer oplaadt.

Jan de Geus, Langbroek