Brief 1 ’Uitsluiten partijen discriminatie’

Zij vergeten echter dat er heel veel mensen het niet eens zijn met het door hun gevoerde beleid. Ik vind het trouwens belachelijk dat deze politici dit durven te zeggen, het is pure discriminatie van Nederlanders die er anders over denken. Terwijl deze partijen antidiscriminatie zo hoog in het vaandel hebben.

Zij kunnen zich beter eens druk kunnen maken over het instellen van een kiesdrempel en over de kwestie van een dubbel paspoort. Als je kiest om in Nederland te blijven, kies je automatisch voor het Nederlandse systeem en ben je Nederlander! Ook zouden zij zich eens druk moeten maken om te zorgen dat er een kiesdrempel komt.

Hans Althof

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: