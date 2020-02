Brief 3 ’Subsidie illegalen ontoelaatbaar’

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1528527904/amsterdam-strooit-met-subsidies-illegalen

Uitgeprocedeerde, illegale asielzoekers die aanspraak maken op onze belastingcenten. Ik snap er helemaal niets van. Wanneer worden deze gelukzoekers eindelijk het land uitgezet? Ze mogen hier helemaal niet meer zijn. Wat betekent illegaal ?

In Amsterdam bedoelen ze daar waarschijnlijk mee: blijf lekker hier, wij zullen er wel voor zorgen dat jullie geen strobreed in de weg wordt gelegd. Ronduit schandalig hoe deze knetterlinkse bestuurders in Amsterdam, boven de wet denken te staan. Nederland wordt op deze manier totaal kapot gemaakt.

Joost Dirckx

