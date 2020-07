Verbazend dat Derksen en Van der Gijp zich zo opwinden over Genee

Wilfred Genee is in Veronica Inside altijd de aangever die de mannen met cynische opmerkingen aanzet verder te gaan dan door door sommigen als betamelijk wordt geacht. Dat Johan Derksen en Wilfred geen warme gevoelens voor elkaar koesteren, is bekend. Toen Wilfred indertijd zijn belofte verbrak om bij RTL te blijven werken en die omroep voor Talpa verruilde, werd hij in de uitzending door Johan regelmatig als onbetrouwbaar weggezet.