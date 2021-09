’Energie onbetaalbaar’

Premium Geld

Huurders twee jaar in de kou door foute warmtepomp: duizenden euro’s schadevergoeding

Warmtepompen zijn er in vele soorten en maten en het is zaak wel de juiste waterpomp te kiezen die nodig is om je huis te verwarmen. Daar is een verhuurder uit Ermelo nu ook achter. De rechtbank in Apeldoorn veroordeelt het vastgoedbedrijf ertoe de huren van zijn bewoners met 40% te verlagen omdat e...