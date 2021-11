’Moeilijk om artsen af te rekenen op spoedinterventies’

Jarenlang is er gesteggeld met de directie van Ajax over een schadeloosstelling én de hoogte daarvan, want Nouri liep zware blijvende hersenschade op en zal levenslang de gevolgen daarvan ondervinden en verzorging nodig hebben.

Reden van de schadeloosstelling: de behandeling op het veld van Nourizou zou tekort geschoten zijn. En uiteindelijk uitgekeerd, want Ajax wilde er uit piëteit met de familie geen arbitragezaak van maken.

Over de hoogte van het bedrag wordt niets los gelaten, maar het gaat zeker om een bedrag met 6 nullen. Ik gun het de familie van harte, maar vraag me tegelijkertijd af of de schadeloosstelling niet te ver is doorgeschoten.

Als doktoren en alle GGD-uitrukken bij zware ongevallen later kunnen worden afgerekend op eventuele tekortkomingen tijdens acute behandelingen in zeer hectische situaties, dan is het einde zoek.

Het blijft tenslotte allemaal mensenwerk. Met al onze tekortkomingen.

Jan Muijs, Tilburg