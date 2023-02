’Het ’business model’ van Mark Rutte’

Dit is, mijns inziens, precies het ’business model’ dat hij zichzelf heeft eigen gemaakt en waardoor hij al 12 jaar lang op dezelfde stoel mag zitten. Namelijk daadkracht veinzen op het juiste moment om vervolgens in Nederland niet te leveren wat hij belooft omdat internationale verdragen dit zouden beletten en in de EU niet te leveren waar hij voor zegt te staan omdat hij een kabinet heeft (samengesteld) dat op de meest belangrijke dossiers geen consensus kan bereiken. Zo lijk je altijd de juiste man op de juiste plaats zonder dat je ooit doet wat je zegt en waarbij je steevast je gebrek aan daadkracht afwimpelt onder het mom van “staatsrechtelijk niet mogelijk” …

FW Kauffmann, Cranendonck