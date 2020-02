’Geen mentholsigaretten meer’

Dat betekent voor mij, en velen met mij, niet stoppen maar zoeken naar een alternatief. En er zijn alternatieven, want je kunt ook shag gaan kopen en dan een mentholfilter gebruiken, echt nog iets slechter dan een filtersigaret.

Je kunt ook op zoek gaan in het illegale circuit, wat ik nooit van mezelf gedacht zou hebben. Maar als de EU je dwingt om na meer dan 30 jaar verslaving, want dat is het wel, ineens een alternatief te zoeken, dan ga ik het criminele circuit wel in.

Het zijn te slotte geen drugs, en ik heb jarenlang volkomen legaal mijn mentholsigaretten kunnen roken (en veel belasting afgedragen daardoor). Wie is de EU om zomaar voor ons te beslissen dat bepaalde dingen ineens niet meer mogen?

Let op er gaan nog vele zaken volgen, denk aan alcohol, denk aan suiker, denk aan zout, denk aan vet, denk ook aan vele andere dingen die het leven ook kunnen veraangenamen.

Hermina, Groningen