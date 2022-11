’Vrijheid om te kiezen voor roken’

De NVWA wordt door de rechter opgedragen per omgaande maatregelen te nemen tegen die meetmethode en de effecten daarvan. Groot feest bij de anti-rooklobby, want de rechterlijke uitspraak zou kunnen betekenen dat, in dit geval, de filtersigaret tijdelijk, en misschien wel blijvend, verboden wordt. En daar is het de lobby natuurlijk om te doen. Een rookverbod. De volgende gang naar de rechter zal dan ook een verbod op filterloze sigaretten en andere tabaksproducten betreffen. Alleen nog even verder zoeken naar een juridische stok om de rechter in staat te stellen te kunnen slaan.

Een rookverbod betekent een intense inperking van de vrijheid van rokers. De lobby heeft er geen moeite mee dat die vrijheid wordt beknot om het lobby-ideaal waar te krijgen. Vrijheid echter, dus ook de individuele vrijheid om ervoor te kiezen tabak te gebruiken, is een van onze hoogste waarden. Een waarde waarvoor wij bewezen hebben oorlog te willen voeren, in verzet te gaan.

Wanneer ik een sigaretje rook, dan tast ik de vrijheid van de lobbyisten niet aan. De lobby echter is voortdurend bezig mijn rookvrijheid te beperken en zo mogelijk te ontnemen. Dit nu is een gedachte, een overweging die de Rotterdamse rechter mee had moeten wegen en wat rechters na hem ook zouden moeten doen. Wellicht dat het vonnis dan anders luidt, andere accenten krijgt en in ieder geval de roker zijn vrijheid niet ontneemt.

Gerard Brekelmans