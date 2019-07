’Den Haag moet Teheran tot paria verklaren’

Een aantal van hen is al ter dood veroordeeld meldden staatsmedia. Het is niet duidelijk waar of wanneer de vermeende spionnen zijn aangehouden. Met dit land, doet de EU inclusief Nederland zaken en doen ze alle moeite om de ayatolla’s hun atoomprogramma in stand te laten houden en dat alleen om de olie hierheen gelaten vloeien. Over de zeeroverij van de Engelse tanker afgelopen week in de Golf en de aanvallen op de olietankers van de laatste tijd hoor ik van Nederland geen onvertogen woord. Dat is zeker om geen uitspraken te doen over het buitenlands beleid van Iran, daar bemoeien we ons niet mee.

Rob v.d. Broek, Amstelveen