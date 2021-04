Grappig hoe sommige nieuwsberichtjes een poort naar het verleden openen. De volkstuin is ongekend populair als gevolg van de coronacrisis, lees ik. In het hele land lopen de wachtlijsten vol. Ooit was het tuinieren voorbehouden aan senioren; nu zijn het vooral grootsteedse twintigers en dertigers die dromen van een eigen lapje grond.