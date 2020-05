Dodenherdenking en Bevrijdingsdag waren dit jaar heel anders dan we gewend waren. Op 4 mei een vrijwel lege Dam, met een indrukwekkende speech van de koning, die sprak over het handelen en het níet handelen van mensen tijdens de bezetting door de nazi’s: „Niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is.”