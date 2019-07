’Wilders-klucht gaat maar door’

In maart 2014 (!) deed Geert Wilders zijn 'minder Marokkanen' uitspraak. Justitie vond dit onoirbaar en stelde vervolging in. Het werd bij de rechtbank een vrijspraak voor het aanzetten tot haat en een veroordeling voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Zónder oplegging van straf!

We kennen het vervolg. Meer dan 5 jaar na de uitspraak en heeft Wilders in hoger beroep opnieuw een straf tegen zich horen eisen. Resultaat: op 3 september gaat de zaak verder! En mocht het opnieuw tot een veroordeling komen, dan is dat nog niet het einde. Wilders gaat alleen voor een vrijspraak en dus staat eigenlijk al bij voorbaat vast dat de zaak in cassatie verder gaat bij de Hoge Raad.

Strategisch gaat Wilders hiermee een goede slag slaan, want als deze zaak eindigt lopen we tegen de nieuwe verkiezingen aan. Dit kan alleen maar stemmenwinst opleveren, want Nederland is deze klucht al meer dan zat.

Nog afgezien van het vermogen dat dit proces intussen al heeft gekost en uiteindelijk ten laste van de schatkist komt. Daar hadden leukere en belangrijkere zaken mee kunnen worden gedaan. Maar het recht (?) zal zijn loop hebben. Ten koste van alles.

Jan Muijs, Tilburg