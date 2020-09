Uitslag Stelling: ’Te veel banen op het spel’

De milieuorganisatie wil via de rechter strengere klimaatafspraken afdwingen in het steunpakket voor de luchtvaartmaatschappij. De meeste respondenten vinden dit dom en kortzichtig. „Als KLM failliet gaat hebben we er weer veel werklozen bij. Ook bedrijven die aan KLM leveren, gaan er dan aan”, klinkt het in de reacties. „Het gat van KLM wordt dan gevuld door een buitenlandse maatschappij waarover we dan weer misschien geen zeggenschap hebben.”

Bijna 90 procent vindt dan ook dat Greenpeace van de zaak moet afzien omdat de kans groot is dat KLM failliet gaat zonder overheidssteun. „Voor Greenpeace telt maar één belang, maar zij onderschat de indirecte gevolgen voor heel Nederland.”

De Staat moet het steunpakket van 3,4 miljard zeker niet intrekken of aanpassen, vinden de meeste respondenten. „Goed milieubeleid kan alleen betaald worden met een sterke economie”, luidt een reactie. „In arme landen is het milieu er veel slechter aan toe dan in Nederland. Greenpeace slacht de kip met de gouden eieren.”

Een andere reactie: „Bedrijven als Greenpeace overdrijven vaak om hun zin te krijgen en jagen iedereen nodeloos op kosten. Dat doet hun zaak geen goed, want uiteindelijk komt dat aan het licht en raakt men het vertrouwen kwijt. Als je wilt vergroenen heb je geld nodig en veel ook. Dat krijg je niet in een land vol werklozen.”

De meesten denken niet dat het aanklagen van de Staat de juiste manier is om de luchtvaartsector schoner te krijgen. „Het kan geen kwaad om er aandacht voor te vragen, maar dit gaat wel erg ver”, aldus een deelnemer.

Veel respondenten zijn bang dat concurrenten in het gat gaan springen als KLM door toedoen van Greenpeace omvalt. „Mensen blijven echt wel vliegen, maar dan met een andere, minder duurzame en minder innovatieve maatschappij. De uiteindelijke gevolgen zijn dan dus slechter voor het milieu.”

Sommigen stellen dat KLM al milieuvriendelijker bezig is dan veel concurrenten. „Ze werken bijvoorbeeld met de TU Delft aan de Flying V, een zeer energiezuinig type vliegtuig voor de lange afstanden, wat een revolutionaire ontwikkeling kan betekenen”, weet een respondent.

Toch zijn er ook deelnemers die vinden dat Greenpeace terecht een zaak heeft aangespannen. „Vooropgesteld, ik heb een hekel aan Greenpeace, maar in deze is ze wel consequent. In tegenstelling tot de regering, want alles en iedereen dwingen tot vermindering van de CO2-uitstoot en vervolgens een van de grootste vervuilers zo veel geld geven is absurd! We moeten de luchtvaart niet alleen verduurzamen, maar ook sterk reduceren”, aldus een voorstander van de stelling.

Neem een voorbeeld aan Duitsland, zegt een ander. „Lufthansa krijgt weliswaar ook staatssteun van de Duitse overheid, maar daaraan zijn strenge klimaateisen verbonden. Een aantal vervuilende vliegtuigen is/wordt per direct uit dienst genomen. Waar blijft de KLM? Daar leven ze nog in de wolken met hun gouden salarissen en kostenvergoeding.”