Het decennium van het ingestorte internetoptimisme

Net voor het begin van dit decennium, in 2009, suggereerde een nationale veiligheidsadviseur van de VS dat Twitter de Nobelprijs voor de Vrede zou moeten krijgen. Dat lijkt nu moeilijk te begrijpen aangezien het sociale medium inmiddels door hoogwaardigheidsbekleders wordt aangeduid met termen als ’afvoerputje’ en ’open riool’. Maar de suggestie moet natuurlijk gezien worden in de context van de tijd. Een tijd waarin ’het internet’ en de daaruit voortgekomen sociale media nog hand in hand gingen met een algemeen kumbaya-gevoel.