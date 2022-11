’Werklozen voor het ov inzetten’

Het is eigenlijk al geen nieuws meer. Maar ook ons openbaar vervoer raakt in het slop. Ben je voor je werk of school op de trein of bus aangewezen, dan moet je toch iets anders gaan verzinnen om daar te komen. Dagelijks vallen treinverbindingen uit. Woon je in een dorpje of op het platteland dan heb je ook pech. Busverbindingen zijn daar niet meer vanzelfsprekend.

Het regent klachten! De grote boosdoener: personeelstekort over de gehele linie. Je leest het goed: personeelstekort. Met 378.000 (cijfers augustus) geregistreerde werklozen in ons land. Maar liefst 3,8% van de beroepsbevolking. Die werkloosheid is de laatste maanden gestegen met 18.000 mensen per maand! Een nieuw fenomeen: werkende asielzoekers kiezen vrijwillig voor een werkloos bestaan. Daarnaast telt ons land ook nog ongeveer een half miljoen uitkeringstrekkers - tot de AOW-leeftijd - die dat voor een groot gedeelte ook wel prima vinden.

Zie hier de stand van ons land. Bepaald geen beeld om trots op te zijn. Hoelang moet het nog duren voordat het écht de spuigaten uitloopt? Want over één ding kunnen we het wel zeker zijn. Zó kan het niet langer meer!

Jan Muijs, Tilburg