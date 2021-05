’Topsport is altijd keihard’

Eerder deze week verscheen over die misstanden een rapport, waarna de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie excuses maakte.

Het antwoord op de vraag aan stemmers of ze geschokt zijn door het nieuws over grensoverschrijdend en intimiderend gedrag door trainers laat een verdeeld beeld zien. De ene helft is dat wel, de andere helft juist niet.

Een overgrote meerderheid denkt daarnaast dat dit niet uitsluitend in het turnen gebeurt. „Het hoort bij topsport voor jonge mensen, anders komen de topprestaties niet”, zo luidt een reactie. Wel denken bijna alle deelnemers dat deze kwestie extra gevoelig ligt, omdat het bij turnen vooral gaat om jonge meisjes. Een verontwaardigde reactie: „Ze hadden kunnen weten wat voor schade je hiermee aanricht.” Een andere stemmer: „Wellicht gebeurde dit ook bij de jongens, maar die hebben zich vanwege de machocultuur misschien niet uitgesproken.” De meeste respondenten denken dat de slachtoffers in kwestie nog last gaan krijgen van de behandeling door hun trainers. Meer dan driekwart vindt wel dat ouders hun dochters beter hiertegen hadden kunnen beschermen. „Ouders zijn net zo schuldig”, zo vindt een van de respondenten. „Je vangt signalen op van je kind. En bovendien ga je toch regelmatig kijken als je kind een training heeft?” Een deelnemer denkt dat veel ouders blind zijn geweest voor de misstanden in de turnsport. „Dit gebeurt in alle takken van sport, waarin kinderen door hun ouders worden opgehitst om te presteren.”

Een meerderheid gelooft dat de trainers in kwestie meenden dat zij hun pupillen goed begeleidden. Een commentaar: „In topsport worden kinderen hard aangepakt. Zo blijven alleen de kinderen over met topsportmentaliteit. Misschien zijn de inzichten veranderd, maar daar kun je met terugwerkende kracht geen trainers voor straffen.”

De turnbond KNGU heeft excuses aangeboden. Dat vinden de meeste stemmers voldoende, maar sommigen vinden dat de trainers en coaches dat zelf ook moeten doen. Een respondent zegt zelfs: „Niet alleen excuses, maar ook straffen voor iedereen die dit heeft laten gebeuren.”

Als financiële compensatie wordt een bedrag van vijfduizend euro genoemd. Dat is voor de meesten genoeg. Iemand oppert dat het geld wellicht beter gestoken kan worden in nazorg. „Bekend is dat het delen van ervaringen belangrijk is voor heling. Dat is misschien belangrijker dan een bedrag van vijfduizend euro op je rekening.”

De regels voor de omgang van turntrainers met pupillen zijn inmiddels veranderd. Er geldt een ’meer-ogenprincipe’, zodat trainers niet meer alleen zijn met de sporters. Twee derde van de deelnemers denkt dat dit gaat helpen. Een deelnemer suggereert ook de trainers onder de loep te nemen: „Oude Oostblokmethodes horen hier niet meer. Trainers horen pedagogen te zijn, geen tirannen, dictators of machtswellustelingen.” Een andere respondent legt de verantwoordelijkheid deels bij ouders: „Die moeten hun kind meegeven dat een trainer niet maar van alles kan roepen en zeggen.”