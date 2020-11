Brief 2 ’Knalverbod komt veel te laat’

https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1456915700/uitslag-stelling-bang-voor-illegaal-vuurwerk

Maar, dat er nu pas, in november een verbod komt, vind ik getuigen van grote minachting. Minachting voor de winkeliers die al in januari 2020 of nog eerder, hun voorraad voor de jaarwisseling bestelden en betaalden. Minachting ook voor de toch heel veel mensen die ervan genieten en zich verheugen om bijvoorbeeld een paar vuurpijlen af te steken. Om dan met de smoes te komen dat men ’de zorg wil ontzien’, is ronduit goedkoop. Had dan een strakker coronabeleid gevoerd.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

