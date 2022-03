’Klimaat nu even niet zo belangrijk’

De regering heeft in het akkoord 25 miljard euro uitgetrokken om boerderijen op te kopen vanwege de schade aan de Natura 2000 gebieden door het vluchtige stikstofgas ammoniak. Dit geld hoeft niet meer aan het klimaat te worden uitgegeven. Dat kan bijvoorbeeld worden aangewend voor de schade die deze oorlog veroorzaakt. Afgelopen zondag zei Elsevier-journalist Joustra het nog in WNL op Zondag: de overheid moet stoppen met het verzonnen stikstofverhaal. De nieuwe D66-minister Jetten van Energie zegt dat er gekozen moet worden tussen huizen en koeien. In deze oorlogstijd moet er geen keuze gemaakt worden. Vluchtelingen overspoelen Nederland. Ik heb de Tweede Wereldoorlog als kleuter meegemaakt. In de hongerwinter en ook daarvoor kwamen er stedelingen bij mijn ouders op de boerderij om eten en een slaapplaats. Dat boden mijn ouders altijd aan. Het verschil van teveel en tekort ligt dicht bij elkaar, dat zou Jetten ook moeten weten.

M. Nieuweboer, Aartswoud