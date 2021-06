Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stond donderdag te glunderen tijdens de presentatie van de nieuwe versie van de CoronaCheck-app. Juist hij weet ook dat moderne techniek en de overheid vaak een ongelukkige combinatie vormen. „Gaan we eerst even kijken of de app het doet”, zo sprak de minister daarom met zijn smartphone in de hand.