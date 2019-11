Brief 3 ’Oorzaak doden ligt bij IS’

De belangrijkste is: Alleen lafaards komen tot het plaatsen van zo’n bommenfabriek op een plaats waarvan men denkt dat de vijand niet zal aanvallen omdat de gevolgen mogelijk voor onschuldige burgers te groot zijn. Er stonden in die fabriek vier vrachtwagens geladen klaar om hun dodelijke werk ergens in Irak op een drukke markt of op een andere plaats waar veel mensen samenkomen, te doen. Die vier rijdende bommen maakten dat de bom van de F16 een veel grotere uitwerking had dan normaal het geval zou zijn geweest. Met als resultaat 70 burgerdoden. Maar als die vier vrachtwagens op de hun toegedachte plek waren ontploft, waren er mogelijk veel meer mensen omgekomen. Het is natuurlijk vreselijk dat zoveel mensen zijn omgekomen maar de oorzaak lag bij IS. Nederland is naar Irak gekomen om samen met een aantal andere landen te proberen het gevaar van IS te beteugelen. Daarbij vallen slachtoffers.

R. Schulte, Helvoirt

