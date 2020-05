’Liedjes Annie M.G. Schmidt onvergetelijk’

Want haar liedjes, gedichtjes, kinderboeken en musicals hebben de tijden overleefd. Uit onze jeugd vergeten we nooit meer het tv programma in zwart-wit Ja Zuster, Nee Zuster. Met liedjes als ’Mijn opa’ of ’In een rijtuigie’ of ’Op een mooie Pinksterdag’!

Deze vrouw was haar tijd ver vooruit. Immers, ik hou mijn handen op de rug en ik zeg lekker niks terug! Heb gelijk maar een plaatje gedraaid van John Denver: Annies song!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela