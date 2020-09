’Pensionado’s draaien op voor crisis’

En ook voor 2022 dreigt er een pensioenkorting. Over de inflatie in dat laatste jaar valt uiteraard nog niet veel te zeggen, maar wel is het voor 99,9% zeker dat er wederom geen indexatie zal plaatsvinden. We spreken dan inmiddels van een fors koopkrachtverlies! Ondertussen klotst het geld bij de pensioenfondsen tegen de plinten omdat de werkelijk behaalde rendementen op hun beleggingen veel hoger zijn dan de rekenrente die zij moeten hanteren. Een rekenrente die bovendien, door de ECB, kunstmatig extreem laag gehouden wordt om de rentelasten van de zuidelijke landen op hun veel te hoge staatsschulden te minimaliseren.

Het is schandalig dat de kabinetten Rutte de gepensioneerden in Nederland daarvoor laten opdraaien. Nog dit jaar werd een akkoord bereikt over een herziening van ons pensioenstelsel met juist als doel om kortingen te voorkomen. De inkt van het akkoord is amper droog en er wordt, door het CPB, gesproken over korten.

P.F. Oosterhuis,

Hechtel-Eksel (B)