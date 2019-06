Brief 2: ’SP biedt geen alternatief’

Alleen Lilian Marijnissen blijft roepen dat het een slecht akkoord is en dat we hier geen genoegen mee moeten nemen. Dat standpunt spreekt een aantal leden van de FNV wel aan. Maar wat is het resultaat als de meerderheid tegen zou stemmen? Heel veel Nederlanders zouden hierdoor zwaar benadeeld worden. En ook nu weer is de SP een brullende leeuw zonder alternatief. Ik vind dat deze partij een onverantwoord risico neemt door nee te adviseren zonder een andere haalbare oplossing aan te dragen. Er komt een moment dat het onderhandelen is afgelopen en dat het maximale resultaat voor alle partijen bereikt is. Op bepaalde onderdelen dan toch je eigen zin willen krijgen is niet realistisch. Veel Nederlanders zien dat ook in, kijk maar naar de laatste resultaten van de verkiezingen.

Rien van Ast, Uden

