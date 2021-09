’Overwaarde huis kan tijdelijk zijn’

Relatief goedkoop gekocht en de marktwaarde van de woning is inmiddels enorm gestegen. Daar heb je alleen profijt van als je in het verleden je huis verkocht en kon gaan huren. Het geld van de overwaarde stak je lekker in je zak. Als dit niet zo is, dan zal bij velen de hypotheek inmiddels zijn afbetaald. Reken je niet rijk, want de marktwaarde is allemaal lucht en is afhankelijk van vraag en aanbod op de huizenmarkt. Als ooit de kinderen je huis erven, dan zal de vraag zijn of die marktwaarde nog zo hoog zal zijn omdat er veel huizen zullen vrijkomen van de oudere generatie. De opbrengst zal naar de hypotheek gaan, die de meeste kinderen hoog hebben afgesloten. Zo is het balletje weer rond, de enige winnaar is de bank.

Agnes Boomsma