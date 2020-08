Brief 2: ’Pan-Europees pensioen slecht’

Richard Withers, European Head of Government Relations van wereldwijde vermogensbeheerder Vanguard, sprak in een artikel over het ophanden zijnde Pan-Europees pensioen (Tel. 3/8). Allemaal mooie plannen, tot het moment dat hij liet doorschemeren dat het veel beter is om met honderden miljoenen Europeanen tegelijk samen te beleggen en risico’s te delen. Dit zou tot competitie tussen aanbieders van pensioenproducten leiden met uiteindelijk daaruit voortvloeiend lagere kosten, met als eindresultaat hogere uitkeringen.

Toen ik dit las, gingen mijn gedachten toch weer even zorgelijk terug naar het verleden. Want hebben we diezelfde zinsnede ook niet bij inmiddels veel geprivatiseerde instellingen vanuit het verleden gehoord? Waarbij het uiteindelijk toch iets anders bleek uit te vallen dan destijds werd voorgesteld...

Mario Verhees, Asten

