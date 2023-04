Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall Aan de wandel door een beeldschoon decor van een verschrikkelijk drama

Door Eddy Terstall

Wanneer er een filmproject aan dreigt te komen, ga ik aan de wandel. Letterlijk. Ik heb dan de drang om weg te zijn bij alledaagse beslommeringen. Of die beslommeringen nu privé zijn of dat ze met het filmproject te maken hebben, ik vermijd en ontwijk ze even.