’Gasbaten moeten tegenvallers opvangen’

Dat bedrag is ruimschoots voorhanden. Waar? Er is 500 miljard m3 gas in Groningen. Ik zou zeggen: nood breekt wet, versneld oppompen! Met de opbrengsten versneld de woningen in Groningen verstevigen. De meeste Groningers staan hier nota bene achter. Tegelijkertijd de vergroening hiermee financieren en snel kerncentrales doorvoeren zodat we (veel!) minder afhankelijk worden van dictaturen ’all over the world’. De ’collateral damage’ is dat we de Russen hiermee flink wat miljarden ontzeggen en daarmee stevig bijdragen aan een economische mokerslag richting deze ’slachters’.

Wijnand Fijnvandraat