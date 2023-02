’Scherpere controle documenten nodig’

Het kwam vooral aan het licht in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, in verpleegtehuizen en in de jeugdzorg. Het zal je maar gebeuren dat onbevoegden de rol van verzorger hebben overgenomen, met alle gevolgen van dien. Maar dit komt natuurlijk niet alleen voor in de zorg, maar op allerlei terreinen waar een diploma en een VOG vereist zijn. Wat bijvoorbeeld te denken van de tienduizenden mensen die werkzaam zijn in de beveiliging en die met valse of vervalste documenten op die manier toegang kunnen krijgen tot cruciale en essentiële posten binnen bedrijven? Hoog tijd dus, dat de controle op verplichte documenten wordt aangescherpt en de 'valsspelers' worden ontmaskerd.

Jan Muijs, Tilburg