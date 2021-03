Brief 3 ’Geen klaagzang achteraf’

Veel mensen stemde D66 omdat Kaag een vrouw is, maar van enige verdieping in het verkiezingsprogramma was geen sprake, blijkt uit onderzoek. Veel mensen schrokken nadat verteld werd dat dit de partij was voor meer EU en meer migranten. En dat mevrouw Kaag een paar miljoen ontwikkelingsgeld had over gemaakt aan een terroristische organisatie wisten ze ook niet. Kan je nagaan hoe naïef mensen gaan stemmen. Leuke dame, arrogant en bekt goed maar daar stop het mee. De feestvreugde zal bij de stemmer snel voorbij zijn als ze erachter komen dat ze meer milieubelastingen gaan betalen, meer migranten krijgen, minder geld overhouden aan het einde van de maand. Wees dan ook zo redelijk om niet te gaan klagen als je op deze partij gestemd hebt. Prima dat je op D66 stemt, maar ik wil dan ook geen klaagzang horen als u allemaal de dupe bent van uw eigen keuze.

Peter de Quaack,

Vlissingen

