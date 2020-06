Brief 3 ’Alleen applaus en toeters toestaan’

Neem bijvoorbeeld tennis of een balletvoorstelling of welke tak van sport dan ook, veelal wordt er alleen geapplaudisseerd, maar bij voetbal is het altijd anders geweest.

Als het straks wél zo is dat men gaat schreeuwen of zingen, hoe gaat men dan controleren en bekeuren wie dan wel of niet geschreeuwd of gezongen heeft? Dat is niet te doen hoor.

Je kunt er beter op hameren dat alleen applaudisseren en toeteren toegestaan is en dat men net als in het OV een mondkapje moet dragen want dat zorgt ervoor dat je een ander niet kunt besmetten.

Geen mondkapje betekent dat men wél kan zien wie zich niet aan de regel houdt. Maar ’hoera’ fluisteren? Ik denk dat Rutte een grapje maakte of de realiteitszin heeft verloren.

P. van Neck

Rotterdam

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven