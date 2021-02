’Kernenergie nodig voor grote stroomvraag’

De agrarische sector maakt zich zorgen over zijn voortbestaan. Burgers maken zich zorgen over aantasting van ons leefklimaat. Ondertussen spreiden windmolens en zonneparken zich als een sprinkhanenplaag over ons land. Windmolenparken in de Wieringermeer leveren hun stroom aan datacentra waarvan de gebruikers voor een groot deel buiten Nederland zitten. Voor de kust van Egmond wordt het windmolenpark Crosswinds gebouwd dat de helft van zijn stroom gaat leveren aan datacentra van Amazon in Engeland en Ierland. Daarnaast wil Nederland op grote schaal waterstof produceren voor gebruik in industrie en transport. Het productieproces gebruikt veel elektriciteit. Elektriciteit die geleverd moet worden door windmolens en zonnepanelen.Alle beschikbare ruimte op het Nederlandse deel van de Noordzee plus het gehele oppervlakte van Friesland, Groningen, Flevoland, Zeeland en West-Friesland is onvoldoende voor de windmolens die nodig zijn voor onze huidige elektriciteitsbehoefte. Overheid kijk serieus naar kernenergie.

Ir. Arnold Uijlenhoet, Teteringen