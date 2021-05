’Wat betekent vrijheid?’

Iemand die de Tweede Wereldoorlog nog heeft meegemaakt zal er een andere betekenis aan hechten dan de babyboomer, generatie X, of de millennial. In hoeverre bestaat in de huidige samenleving het besef van vrijheid, de waarde daarvan en hoe springen we er eigenlijk mee om?

De indrukwekkende bijdragen over het begrip vrijheid van strategisch analist Patrick Bolder en van Keyvan Shahbazi, die ooit het regime van Iran ontvluchtte en in Nederland zijn vrijheid vond, zoals vermeld in De Kwestie (Tel. 1/5), zouden dringend de aandacht moeten krijgen van alle hierboven genoemde generaties.

F.P.H.M. Koch, Meerlo