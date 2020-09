’Goed dat meldpunt seksueel misbruik er komt’

Als je binnen zeven dagen aangifte doet bij dit meldpunt gaat dit niet ten koste van het eigen risico van je zorgverzekering. Prima allemaal. We erkennen hier gelukkig dat iedere vorm van seksueel misbruik desastreuze gevolgen voor de slachtoffers heeft. Ook is bekend dat machtsverhoudingen vaak samengaan met seksueel misbruik. De katholieke kerk en andere religies, de film en theaterwereld, kunst, sport, werksituaties, het onderwijs enz. er zijn helaas voorbeelden ten over.

Ik vraag me af, stel dat dit ook op universiteiten gebeurt. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n student(e) door verkeerde vrienden, geldgebrek, matige studieresultaten door iemand wordt benaderd om seks als ruilmiddel te gebruiken en dan in een fuik loopt waar zij/hij niet meer uitkomt.

Stel dat zo iemand na te zijn afgestudeerd een leidinggevenden of beleidsfuntie gaat bekleden. Hoe gaat zo iemand om met andermans integriteit? Is het uit te sluiten dat zo'n slachtoffer dader wordt en voor anderen gaat bepalen wat acceptabel is of juist zelf wel wordt gechanteerd met het verleden?

Hier wordt corruptie en ondermijning van de maatschappij geboren. Het is dus maar goed dat minister Sander Dekker externe meldpunten heeft ingesteld.