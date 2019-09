Politiek negeert ouderen

De gebrekkige integratie in de buurt, op school en op de werkvloer. Twee groepen ervaren ook problemen: de ’onderklasse’, die van de bijstand moet leven of niet meer aan werk kan komen. En de gepensioneerden die door de politiek volledig genegeerd worden. Beide groepen kunnen niets. In alle sectoren hoor je dagelijks: er moet meer geld bij om o.a. de werkdruk te verminderen. Pensionado’s voelen de (belasting)druk jaarlijks toenemen zonder compensatie. Prinsjesdag komt eraan. Dan doet de politiek vreemde uitspraken.

Rob van de Vlag,

Zoetermeer