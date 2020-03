Brief 3 ’Halsema ligt weer dwars’

Onze premier Rutte adviseert met klem, dat iedereen zeker 1,5 meter uit elkaar moet blijven en wat denk je? Van mevrouw Halsema mogen kinderen en volwassenen gewoon blijven voetballen en daarmee houden ze zich dus niet aan de afstandsregel. Ook laat zij weten met ’frisse tegenzin’ de coronamaatregelen te moeten handhaven. Steeds weer blinkt deze dame uit in het hebben en creëren van eigen regels. Nog even en heel Amsterdam moet in quarantaine als de coronamaatregelen niet worden gevolgd. Zij behoort de overheid te volgen en niet iets anders uit te stralen.

Joep Hehenkamp

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: