Brief 3 ’Armoedige kledingkeuze Rutte’

’Laten we weer naast elkaar gaan staan’, of woorden van gelijke strekking Nu nog een modestylist vinden die zijn garderobe onder handen neemt. En ervoor zorgt dat Rutte nooit meer met een bloot nekje (overhemd open zonder das) in een vreselijk winterjasje optreedt in het programma Jinek. Het was geen porum, geen klasse uitstraling voor Nederland.

Dit is de premier van Nederland, die man met de gladde praatjes en die armoedige kledingkeuze! Geen wonder dat de EU Nederland niet echt serieus neemt.

W. Praal, Capelle aan den IJssel

