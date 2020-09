’Ouderen moeten ruimte geven aan jongeren’

Zelf merk ik dat dagelijks, zoals gistermorgen bijvoorbeeld toen ik drie jongeren voor moet laten gaan bij het terugplaatsen van een winkelkar. Je merkt dat de frustratie bij hen steeds grotere vormen aanneemt. Als ik mij probeer te verplaatsen in hun leven heb ik er nog steeds moeite mee maar ik doe dit wel vanuit de comfortabele positie van een gepensioneerde met een ruim inkomen.

Veel jongeren hebben de afgelopen maanden in een soort rollercoaster gezeten van thuiswerken met kinderen die ook thuis waren en op afstand onderwijs kregen. Deze maatregelen waren onvermijdelijk omdat de zorg het niet meer aan kon maar we leven nu in een andere situatie.

We weten nu dat vooral de oudere met onderliggend lijden de kwetsbaren zijn. Deze groep kan een beroep doen op de jeugd door vergaande restricties uit solidariteit te accepteren. Dit heeft echter ook flinke consequenties voor onze economie en, belangrijker, het welzijn van de jeugd.

Een andere inzender deed eerder een oproep aan de jeugd om het nog even vol te houden en ik deel die oproep maar ik voeg eraan toe dat ook ouderen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik behoor tot de kwetsbaren en ben bereid om me terug te trekken in mijn ’cocon’ zodat de jongeren door kunnen. Dat houdt voor mij in dat ik mijn kinderen niet meer zie en mijn boodschappen doe om 07.00 uur. Is dit leuk? Natuurlijk niet, maar wij ouderen, kunnen door een beetje inschikken ruimte geven aan de jongeren, de economie en de ziekenhuizen. Als er een vaccin is, kunnen we weer uit ons cocon kruipen.

Louis Beuvink