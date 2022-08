’Veel te veel voetbalpraatprogramma’s’

Op zondag: Goedemorgen eredivisie, Dit was het weekend en Studio Voetbal. Op maandag: Rondo, VTBL en Voetbal Outside. De hele week Vandaag Inside wat ook ( groten ) deels over voetbal gaat en op vrijdag nogmaals VTBL en Voetbal Outside. Ongetwijfeld zal ik er nog een paar vergeten zijn, maar het zijn er veel en veel te veel en de meesten zijn van een bijzonder laag niveau al denken de presentator en de tafelheren en dames daar ongetwijfeld anders over. Nee, van mij - en dat zeg ik als absolute voetballiefhebber- mogen de meeste van dit soort programma’s van de buis en vervangen worden door echt amusement.

R.M. van der Burgt, Dronten