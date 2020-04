’Regeren is vooruitzien’

Er was notabene slecht weer op komst. Reeds in januari hing een inktzwarte coronawolk boven China. Ter herkenning en onderkenning daarvan hebben we een ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. Toch ging het fout. Aanvankelijke ontkenning gevolgd door paniek. Wetenschappers die elkaar tegenspreken. Onjuiste prognoses en tellingen. Ernstig materiaaltekort. Massaal testen niet mogelijk.

Gelukkig heel veel helden. Zorgverleners, politici en wetenschappers die 24/7 in de weer zijn. Ook deze crisis gaat voorbij. Ook dan zal weer geleerd worden van fouten uit het verleden. Regeren is echter vooruitzien. Misschien goed voor onze politici en wetenschappers om reeds nu antwoord te vinden op de vraag waarom dat niet is gebeurd.

Jan van Meurs