’Opleggen van eisen is einde KLM’

Terwijl de KLM vooralsnog onderdeel uitmaakt van Air France en vrijwel geen invloed heeft op de bedrijfsvoering.

Bovendien is de AF/KLM combinatie werkzaam in een zeer concurrerende bedrijfstak waarbinnen het speelveld niet éénzijdig in negatieve zin kan worden bijgesteld. Het opleggen van de eisen betekent het einde van het bedrijf.

En om het allemaal nog erger te maken kan KLM te ontvangen steun helemaal niet terugbetalen. Niet nu en niet in de toekomst. Dat feit is inmiddels wel doorgedrongen bij de banken die ondanks garanties van de staat geen leningen willen verstrekken.

Willen de politiek de KLM en de luchthaven Schiphol ook de ongeveer 150.000 banen behouden dan moet men zich wel realiseren dat men 4 miljard euro kwijt is. Zonder enige kans dat dit bedrag ooit terug komt.

Wanneer informeert Hoekstra zijn politieke vrienden? En hoe lost hij dit op?

Oane Jansen,

Leeuwarden