Opinie Afshin Ellian De ereschuld van Groningen is een linkse schuld

Ereschuld lijdt aan graai-inflatie. Een afwijkende mening over Groningen is riskant. Het vereist moed. Hetzelfde geldt voor andere kwesties: asielzoekers, toeslagaffaire of stikstof. We worden helemaal uitgeleverd aan emoties. In het tijdperk van emoties verdwijnt de redelijkheid. Hetzelfde gold een tijdje voor de uitdrukking ’functie elders’. CDA wilde een eigen prominent Kamerlid (een van de langstzittende Kamerleden) minister maken en dat werd door een ambtenaar per ongeluk als functie elders samengevat. Ook dit werd als een soort ongekend onrecht gepropageerd. Daarna werd het Kamerlid onfeilbaar verklaard. Einde van de discussie. Klaar, weer een heilige bij!